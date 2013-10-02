القطاع السياحي المصري يحتفل بفوز اليابان بتنظيم اولمبياد 2020 فوق هضبة الاهرامات غدا

تقيم وزارتي السياحة والآثار بالتعاون مع الشركات السياحة العاملة بالسوق الياباني وجمع من السياح اليابانيين احتفالا غداً الخميس بمنطقة أهرامات الجيزة بمناسبة فوز اليابان بتنظيم دورة الالعاب الاولمبية 2020 والاستفادة من الحدث في توجية رسالة طمأنة للشعب الياباني والسلطات اليابانية بأن مقاصدنا السياحية أمنة وذلك من خلال حشد من وسائل الاعلام المصرية واليابانية .

وقال وزير السياحة هشام زعزوع :”إن إقامة إحتفال في منطقة الاهرام بصحبة وفد ياباني يبعث أشارات إيجابية للاسواق المصدرة للسياحة الثقافية وعلى رأسها اليابان” .

وأشار زعزوع إلى أهمية التركيز على منتج السياحة الثقافية بعد انحسار الطلب على هذا المنتج نظرا لما شاهدته البلاد من تداعيات ما بعد الثورة ، مضيفا أن مصر كنز تراثي وثقافي يكاد يتفوق على نظائره في بلدان العالم أجمع .

وأضاف وزير السياحة أن الفترة القادمة ستشهد حملات إعلانية مشتركة ورحلات تعريفية لمنظمي الرحلات وعقد ورش عمل بين شركات السياحة اليابانية والمصرية وذلك حال قيام السلطات اليابانية برفع حظر السفر إلى مصر .

وقال زعزوع :”أننا نستهدف أسواق سياحية جديدة تركز على السياحة الثقافية ، وأن اليابان سوق سياحية واعدة تهتم بمنتج السياحة الثقافية ، وأن السائح الياباني أكثر أنفاقا في المقصد السياحي المصري”.

وشدد وزير السياحة على ضرورة مجابهة ظواهر السلوكيات السلبية التي يتعرض لها السائح في تعاملاته طوال رحلته بالمقصد السياحي ولابد من رفع الوعي السياحي لدى المواطنين باعتبار أن السياحة ركيزة قوية للاقتصاد القومي”،موضحا ان الانفلات السلوكي يؤثر بالسلب على الحركة السياحية فالسائح الذي يتم إرضائه يستطيع أن يستجلب 10 سائحين آخرين من موطنه”.