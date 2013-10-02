بالصور والفيديو..محافظ الإسماعيلية يتفقد ميدانى شامبليون والممر

قام اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء أحمد زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد عبد الملك المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، والدكتور عادل رضوان مدير عام الشباب والرياضة، وعادل الشناوى وكيل وزارة التربية والتعليم، بجولة تفقدية تضمنت متابعة لميدان الممر، أشهر ميادين الإسماعيلية ورمز الثورة، والذى أطلق عليه ميدان الشهداء.

كما تفقد المحافظ ميدان شامبليون، وذلك لمتابعة التجهيزات ومراجعة سيناريوهات الاحتفالات بذكرى نصر حرب أكتوبر، والتى سوف تشهدها الإسماعيلية بشكل غير مسبوق هذا العام.

وخلال الجولة التقى المحافظ عددا من المواطنين وطلاب المدارس، واستمع إلى عدد من الشكاوى المطل، والتى وعد بحلها والعمل على تلبيتها فى إطار اللوائح والقوانين وبما يحافظ على المصلحة العامة للجميع، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية للاحتفال بذكرى أعياد انتصارات أكتوبر المجيدة وبمناسبة مرور 40 عاما على هذه الذكرى العظيمة.

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