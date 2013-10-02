حاكم دبى يكلف قائدا سابقا بالشرطة بالتحقيق فى أنشطة الفروسية بالإمارة

طلب حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد المكتوم من قائد شرطة لندن السابق، جون ستيفنز بالإشراف على تحقيق داخلى فى أنشطة رياضة الفروسية لديه، بعد مصادرة شحنة من عقاقير الخيول غير المرخصة من طائرة حكومية فى بريطانيا.

وقال ستيفنز فى بيان، إن التحقيق "سيفحص الهياكل التنظيمية والاتصالات الداخلية والممارسات البيطرية فى جميع المكونات الرئيسية لمنشآت الفروسية، المملوكة للشيخ محمد" والتى تشمل حظائر واسعة للخيول الأصيلة وخيول التحمل.

ويقول ستيفنز، إنه سيكلف فريق تحقيق للعمل خلال عام 2014.

وأطلق التحقيق بعدما التقى ستيفنز، أمس الثلاثاء، رئيس الاتحاد الدولى للفروسية، الأميرة الأردنية هيا وزوجة الشيخ.

كما يمكن، أن تحدد ما إذا كان جرى مخالفة لوائح الاتحاد أم لا.

كانت السلطات البريطانية، قد صادرت الشحنة فى مايو الماضى، فى مطار ستانستيد بالقرب من لندن.