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وقفة ومظاهرات بغزة تطالب الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطينى

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وقفة ومظاهرات بغزة تطالب الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطينى وقفة ومظاهرات بغزة تطالب الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطينى

طالب نشطاء "ائتلاف شباب الانتفاضة" فى غزة الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤوليتها لحماية الشعب الفلسطينى وضرورة التدخل العاجل لوقف سياسة التهويد والتهجير فى القدس المحتلة.

ودعا المتحدث باسم الائتلاف يونس أبو عيطة خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة اليوم إلى ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلى باحترام كافة المعاهدات الدولية التى تكفل حق الشعب الفلسطينى بالحرية وإقامة دولته المستقلة.

وأوضح الائتلاف أن الجمعة القادمة ستشهد استمرارا لفعاليات الانتفاضة فى مناطق التماس مع الاحتلال فى الضفة الغربية والقدس المحتلة التى تهدف لإحياء روح الانتفاضة لدى الفلسطينيين.

كما يستعد لتنظيم مظاهرة بحرية تهدف إلى كسر الحصار البحرى على غزة، والإبحار مع الصيادين بعمق ستة أميال، كما نص اتفاق الهدنة عقب الحرب الأخيرة على القطاع.

يشار إلى أن "ائتلاف شباب الانتفاضة" أطلق فعالياته الجمعة الماضية فى الذكرى الـ13 لانتفاضة الأقصى، تخللتها مواجهات مع قوات الاحتلال فى مناطق التماس بالضفة والقدس وغزة.

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