أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

“أجدع ناس” ترحب بقرار الرئيس بمعاقبة من يهين العلم أو السلام الوطنى

  • 5
Google+ Print
“أجدع ناس” ترحب بقرار الرئيس بمعاقبة من يهين العلم أو السلام الوطنى “أجدع ناس” ترحب بقرار الرئيس بمعاقبة من يهين العلم أو السلام الوطنى

رحبت جمعية ” اجدع ناس ” بمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، وأبرز ما تضمنه المشروع النص على أن إهانة العلم المصري وعدم الوقوف إحترماً عند عزف السلام الوطني في مكان عام، أو بإحدى طرق العلانية يعتبر (جريمة) يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واكدت ساره خليف رئيسة الجمعية على ان الشعب المصرى تعود خلال عام مضى من حكم الرئيس المعزول على اهانة السلام الوطنى ، وكذلك النشيد ، فى وقت كنا احوج ما نكون الى الالتفاف حول قيمة الوطن والنشيد، واضافت خليف على ان قرار رئيس الجمهوريه ياتى فى وقت تحتفل فيه الامه العربيه والقوات المسلحه والشعب المصرى بالذكرى الاربعين لنصر السادس من اكتوبر ، وما مثله العلم المصرى والسلام الوطنى فى اعلاء قيمه المواطنه والتاكيد على الانتماء .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا