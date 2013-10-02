“أجدع ناس” ترحب بقرار الرئيس بمعاقبة من يهين العلم أو السلام الوطنى

رحبت جمعية ” اجدع ناس ” بمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، وأبرز ما تضمنه المشروع النص على أن إهانة العلم المصري وعدم الوقوف إحترماً عند عزف السلام الوطني في مكان عام، أو بإحدى طرق العلانية يعتبر (جريمة) يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واكدت ساره خليف رئيسة الجمعية على ان الشعب المصرى تعود خلال عام مضى من حكم الرئيس المعزول على اهانة السلام الوطنى ، وكذلك النشيد ، فى وقت كنا احوج ما نكون الى الالتفاف حول قيمة الوطن والنشيد، واضافت خليف على ان قرار رئيس الجمهوريه ياتى فى وقت تحتفل فيه الامه العربيه والقوات المسلحه والشعب المصرى بالذكرى الاربعين لنصر السادس من اكتوبر ، وما مثله العلم المصرى والسلام الوطنى فى اعلاء قيمه المواطنه والتاكيد على الانتماء .