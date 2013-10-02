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سفير القاهرة فى أستراليا يفتتح معرضًا للمنتجات الخيامية المصرية

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سفير القاهرة فى أستراليا يفتتح معرضًا للمنتجات الخيامية المصرية سفير القاهرة فى أستراليا يفتتح معرضًا للمنتجات الخيامية المصرية

افتتح حسن الليثى، سفير لدى أستراليا معرضًا لمنتجات الخيامية المصرية، تحت عنوان "شارع الخيامية"، وذلك على هامش مشاركة السفارة فى الاحتفال بمئوية تأسيس كانبرا، وذلك بحضور مديرة برنامج الاحتفال بالمئوية، وأعضاء السلك الدبلوماسى، والشخصيات العامة، فضلاً عن ممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك فى إطار الأنشطة الثقافية التى تقوم بها السفارة والتى تهدف إلى تنشيط السياحة الوافدة لمصر.

أوضح "الليثى"، أن المسئولين الأستراليين عبروا عن شكرهم لمشاركة السفارة فى برنامج الاحتفال بمئوية تأسيس كانبرا، منوهين إلى تقديرهم للفن المصرى المعروض من منتجات الحرف اليدوية، والذى مثل مشاركة مبتكرة، حيث مثلت المعروضات نموذجًا من المهارات اليدوية المختلفة.

أضاف السفير المصرى، أنه تم إقامة عرض لبعض من إنجازات المصريين الأستراليين فى مختلف الولايات الأسترالية، حيث تم التواصل مع العديد منهم، حيث أعربوا عن ترحيبهم بالمشاركة، كما تم إقامة ورش عمل من قبل الحرفيين المصريين البالغين والأطفال لتعليمهم كيفية حياكة وصنع قطع الخيامية، من خلال استقدام اثنين من الحرفيين من مصر.

وعلى هامش المعرض، أجرى "الليثى" العديد من الحوارات مع الجرائد اليومية والمواقع الإلكترونية، على غرار "كانبرا تايمز"، كما تم تسجيل العديد من الحوارات الإذاعية للترويج المسبق واللاحق للحدث، فضلاً عن اختيار السفارة لتكون ضمن الفيلم الذى تم تصويره عن مشاركة السفارات.
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