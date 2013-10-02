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التناول المفرط للبندول يسبب تليف الكبد والبنكرياس وهبوط السكر الدم

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التناول المفرط للبندول يسبب تليف الكبد والبنكرياس وهبوط السكر الدم التناول المفرط للبندول يسبب تليف الكبد والبنكرياس وهبوط السكر الدم

يعتبر البندول Panadolمن أشهر الأدوية فى العالم العربى وأكثرها مبيعات واستخداما، فهو من أقوى أنواع المسكنات لآلام الأسنان والصداع والمعدة والبرد وغيرها، لكن تناولها بطرق متزايدة ومفرطة يعرض الجسم لأخطار عديدة ربما تصل للموت، يعرض دكتور رفيق فتحى، طبيب صيدلى ومسئول الطبى والدواء بإدارة الصيدلة بكفر الشيخ لأهم تلك الأمراض ومنها التسمم الكبدى وخاصة لدى البالغين، مما ينتج عنه تليف الكبد من خلال أخذ جرعة يومية بمعدل 10-16 قرص لمدة أسابيع، ويشير إلى الجرعة المميتة بتناول 20 قرصا يوميا مما يحدث تليف للكبد بعد 12 ساعة، هبوط السكر فى الدم، وهبوط لجميع أنواع كرات الدم، هبوط فى درجة الحرارة، بجانب أنيميا حادة والتهاب البنكرياس مع التهاب رئوى.

يضيف إلى هذه الأضرار النزيف المعوى، وخاصة مع مدمنى الكحول، الطفح الجلدى بجانب أنه أكثر خطرا على ممن يعانون من النحافة لأنه كلما قل وزن الجسم كان أكثر عرضة للإصابة بالتسمم، علاوة على أن تناول البندول مع المياه الغازية يسبب نزول الحمل.

ويشير رفيق إلى الجرعة الآمنة للبندول وهى قرصان فقط ثلاث مرات يوميا، كما يحذر مريض الكبد من تناولها بأى جرعة.

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مصر 365

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