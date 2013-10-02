ثورة يناير ساعدت النساء فى التمرد على أنوثتهن

بعد ثورة يناير طرأت تغيرات ملحوظة على تصرفات كثير من النساء، حيث أصبحت الفتيات يلبسن ملابس تشبه الشباب تماما مع قولهن بعض الألفاظ التى يتناولها الشباب مع بعضهم البعض ، وتعقيبا على ذلك قالت الدكتورة هالة حماد، استشارى الطب النفسى، والزمالة الملكية فى الطب النفسى أن ثورة يناير غيرت ثقافة شعب بأكمله، ومنها الفتيات التى تحاول إثبات الاختلاف، وهو نوع من التمرد على المجتمع والثقافة المصرية، وعلى الأنوثة ، مشيرة إلى أن هذه مرحلة مؤقتة، وليست دائمة وسيحدث بعدها نوع من النضج الفكرى والعاطفى.

أضافت حماد أن الكبت على مدى سنوات طويلة فى المجتمعات العربية، التى تميز وضع الولد على البنت، نتج عنه نوع من التمرد على الأهل وعلى المجتمع بأسره، ويتنشر ذلك فى فترة المراهقة أو فى العشرينات.

لذلك تنصح حماد بأن تحب المرأة نفسها وتعلم أن ما يميزها هو أنوثتها وليس ما يشبهها بالرجل، وهى لها حقوق فى المجتمع ولا يعيبها كونها امرأة.