رئيس الأركان يطالب قواته بالثبات في الحرب على الإرهاب.. ويشهد تخرج الدفعة 144 من الضباط الاحتياط

كتب : احمد عبدالعظيم منذ 18 دقيقة

تفقد الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم، قوات الجيش والشرطة المنتشرة بشارع مدينة بورسعيد، والتقي بعدد من الضباط والجنود وأكد لهم أهمية الثبات لمواجهة الإرهاب والعنف، وأن ما يقومون به هو مهمة مقدسة يسانهدهم فيها الشعب المصري.

وفي الإطار ذاته، شهد صبحي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 144 من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد نقيب احتياط أحمد سمير رمضان أحد أوائل شهداء القوات المسلحة خلال ثورة 25 يناير.

وأكد الفريق صدقي أن التاريخ العسكري يذكر بكل الفخر والاعتزاز لأبنائه من الضباط الاحتياط دورهم فى خدمة الوطن ومشاركتهم بكل الشجاعة والتضحية فى تحقيق نصر أكتوبر المجيد، وتواصل دورهم فى خدمة الوطن وقواته المسلحة وقيامهم بدور يماثل ما يقوم به أقرانهم من الضباط العاملين ووقوفهم على قدم المساواة معهم فى تحمل المسؤولية وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

ونقل الفريق صدقى تحية وتهنئة الفريق أول عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لخريجي الدفعة 144 وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، وانضمامهم بعد التخرج إلى صفوف القوات المسلحة لحمل أمانة الدفاع عن الوطن وحماية الجبهة الداخلية بكل الصدق والإخلاص والتفاني.

بدأت مراسم الاحتفال العرض المهارات الفنية في استخدام السلاح عكس مدى ما يتمتع به طلبة الكلية من توافق عضلي وعصبي ومهارة فائقة في التحكم بالسلاح.

أعقبه عرض رياضي نفذت خلاله مجموعة من الطلبة عدد من التمارين الرياضية تمارس بشكل يومي داخل الكلية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل القادر على تنفيذ المهام.

واستعرضت مجموعات أخرى من الطلبة مهاراتهم في اتقان فنون الاشتباك والدفاع عن النفس والقتال المتلاحم وعبور ميدان الجبال عكست مدى المهارات البدنية والقدرة العالية علي التحمل التي يكتسبها الطلبة خلال مدة دراستهم بالكلية.

واختتمت العروض بالعرض العسكرى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام أظهر مدى ما يتسم به الطلبة من انضباط عسكرى عال.

وعقب إعلان نتيجة التخرج والتى بلغت نسبة نجاحها (100%) ، أعلن نائب مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى منحه لهم رئيس الجمهورية، وردد الخريجون قسم الولاء.

وطالب اللواء أ.ح. عبدالمنعم عبدالحميد مدير كلية الضباط الاحتياط الضباط الخريجين، بمواصلة الاطلاع على كل ما هو حديث فى مجالات العلم والمعرفة، والاستفادة من إمكانات القوات المسلحة العلمية والعسكرية وخبرات وتجارب قادتهم والعمل بروح الفريق والحفاظ على أسلحتهم ومعداتهم والعمل على تطوير أدائها للحفاظ على حاضر الوطن ومستقبله بكل الأمانة والشرف وإنكار للذات وإيثار لمصالح الوطن في ظل هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.

وعقب الاحتفال، تفقد الفريق صدقي صبحي معرضا للأنشطة التدريبية والبحثية التي نفذت بسواعد وعقول الدفعة 144 ضباط احتياط.

حضر الاحتفال عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقدامى مدير كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين.