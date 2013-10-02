"الوزراء": على الطلاب الامتناع عن تحويل الجامعة لصراعات حزبية

طالب مجلس الوزراء, فى اجتماعه، اليوم الأربعاء, طلاب الجامعات بالامتناع عن تحويل الجامعة لأى صراعات حزبية وسياسية, والكف عن ممارسة أى أعمال تقود إلى تحول الجامعات من أماكن للعلم إلى ساحات للصراعات وأعمال العنف, التى تهدد أمن الطلاب وتؤثر على سير العملية التعليمية.

واستهل مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، اجتماعه باستعراض تطورات الموقف الأمنى, حيث أشاد المجلس بالنجاح الكبير الذى حققته الحملات المشتركة لقوات الجيش والشرطة فى القضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية فى ناهيا وكرادسة والعياط، بما يؤكد عزم الحكومة الأكيد على فرض الأمن وتأكيد سيادة الدولة، والضرب بكل شدة وحزم على كل يد عابثة تحاول النيل من أمن الوطن والمواطن.