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بالفيديو.. شاهد أول أفلام القوات المسلحة عن انتصار أكتوبر 1973

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بالفيديو.. شاهد أول أفلام القوات المسلحة عن انتصار أكتوبر 1973 بالفيديو.. شاهد أول أفلام القوات المسلحة عن انتصار أكتوبر 1973

تعرض “7 قناة اليوم السابع المصورة”، فيلم “القرار”، الذى سجلته كاميرات إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 المجيدة.

يبرز الفيلم دور كافة الأسلحة المشاركة فى حرب أكتوبر المجيدة منذ لحظات إقلاع الطائرات من “الهناجر” بالقواعد العسكرية، ثم عبور مجموعات الصاعقة والمشاة والتمهيد النيرانى الذى قادته وحدات المدفعية ناحية الاتجاه الشرقى على القوات الإسرائيلية.

الفيلم يعرض الساعات الست الأولى من حرب أكتوبر المجيدة، والتى تحققت خلالها المعجزة، حيث عبرت القوات، وتمكنت من التمركز فى نقاط العدو بالضفة الشرقية للقناة، واستقرت نحو 200 دبابة على الضفة الشرقية للقناة، و80 ألف ضابط وجندى.


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مصر 365

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