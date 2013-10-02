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"المعهد المصرى الديمقراطى" يقترح منع تأسيس النقابات على أساس دينى

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"المعهد المصرى الديمقراطى" يقترح منع تأسيس النقابات على أساس دينى "المعهد المصرى الديمقراطى" يقترح منع تأسيس النقابات على أساس دينى

تقدم المهندس حسام الدين على، رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الديمقراطى، بمقترح اليوم الأربعاء، إلى لجنة الخمسين يطلق تأسيس النقابات المهنية بالإخطار، ويضمن ألا تقوم على أساس دينى أو سياسى.

وشمل المقترح، إلزام الدولة بتدبير الإجراءات اللازمة التى تضمن سهوله الترشح والتصويت لذوى الاحتياجات الخاصة، كان هذا فى إطار اجتماع لجنة الحقوق والحريات التابعة للجنة الخمسين اليوم مع عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والحقوقيين، الذى عقدته الدكتورة هدى الصدة المقرر للجنة الحريات والحقوق السياسية والأستاذ عمرو صلاح عضو لجنة الخمسين.

كما أيد المعهد المصرى المواد التى تنص على حرمه الجسد وتجريم التعذيب والتزام الدولة المصرية بكل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى تضمن حقوق الإنسان والحريات والتى وقعت عليها .

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مصر 365

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