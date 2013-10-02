5 تمارين رياضية يمكن ممارستها في العمل

كتب : منى السداوي منذ 10 دقائق

حبك للعمل وما يأتي منه من عائد، لا يعني الاستهانة بجسدك وبصحته، فكثير من الأمراض تأتي من عدم ممارسة الرياضة والثبات في المكان لفترة طويلة بدون تحرك، أو لعدم القيام ببعض الأنشطة التي تنشط الدورة الدموية، كما أن الجلوس لفترة طويلة في مكان واحد يسبب الاكتئاب والتوتر، ما يؤثر على ناتج عملك، لذلك تقدم لكِ "الوطن" 5 تمارين رياضية يمكنكِ ممارساتها في العمل بدون تعطيل الوقت.

1. ممارسة المشي إلى الحمام والكافتيريا: يمكنك ممارسة رياضة المشي أثناء وجودك في العمل، وذلك بالذهاب للحمام أو الكافتيريا مرتين في اليوم، لمدة خمس دقائق في المرة، ما يعمل على إراحة عضلات الفخذين من الجلوس لفترة طويلة، وتوصيل الدورة الدموية لأطراف القدمين.

2. تحريك الرقبة: إذا كان عملكِ يلزمكِ بالتحديق لفترة طويلة في شاشة الحاسب الآلي، فلابد أن ينتهي بك الأمر إلى الكثير من الألم في الرقبة، ولذلك يجب عليك تحريك الرقبة بشكل دائري من اليمين لليسار خمس مرات ببطء، ثم تكرار العملية بالعكس، وذلك مرتين يوميا.

3. لمس أصابع قدميك مع ظهر مستقيم: عليك بالدخول للحمام أو المسجد، وهو ما سيتيح لك خلع حذاءك وتثبيت قدميك، ثم فرد ظهرك بشكل مستقيم، والانحناء حتى تلمس يديك أصابع قدميك، وذلك ثلاث مرات يوميا، ففي ذلك التمرين وسيلة رائعة وسهلة لتخفيف الحمل على عضلات الظهر.

4. التأمل: إذا لم تتمكني من القيام بأحد التمرينات السابقة، عليكِ بالجلوس لمدة خمس دقائق مغمضة العينين بظهر مفرود وأعصاب مرتخية، حتى تستعيدين قوتك ونشاطك من جديد.

5. تدليك المعصمين والأصابع: إذا كنتِ من مستخدمي القلم أو الكيبورد في العمل، عليك بتدليك معصمك والأصابع مرتين يوميا، وذلك للتخفيف من الآلام البعيدة التي تنتج فيما بعد من الاستمرار في العمل.