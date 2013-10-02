بهاء سلطان يغني لـ"رسالة".. والجمعية تطلق الأغنية للتعريف بأنشطتها

كتب : محمود عباس منذ 32 دقيقة

أعلنت جمعية رسالة للأعمال الخيرية أنها أطلقت أغنية جديدة للجمعية بعنوان "يا ولاد بلدي"، من فكرة وإنتاج إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالجمعية، مؤكدة أن فكرة الأغنية جاءت للتعبير عن حب مصر ولتوضيح أنشطة جمعية رسالة التي تضم 28 نشاط تعبر عن مختلف أوجه الخدمة المجتمعية، تعتمد فيها على سواعد شبابها المتطوعين.

وأشارت مروة عبد المقصود، المتحدث باسم رسالة، إلى أن الأغنية من كلمات حسين فهيم وبسنت بكر ونصر الدين ناجي، ومأخوذة عن لحن أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "ليلة حب"، التي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، بتوزيع جديد للفنان أمير محروس، وغناء المطرب بهاء سلطان الذي قام بإهداء الأغنية لرسالة.

وذكرت مروة، في تصريحات صحفية، أن جمعية رسالة الخيرية تقوم بالكثير من الأنشطة في مصر، وتأسست عام 1999 كحركة طلابية في كلية هندسة جامعة القاهرة، ثم أشهرت كجمعية خيرية في عام 2000، ولها العديد من الفروع التي تنتشر على مستوى الجمهورية والمتمثلة في أكثر من 50 فرعا.