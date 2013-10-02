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"المغضوب عليهم" يستمر في إثارة الجدل وحصد الجوائز

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"المغضوب عليهم" يستمر في إثارة الجدل وحصد الجوائز "المغضوب عليهم" يستمر في إثارة الجدل وحصد الجوائز

كتب : نجلاء ابو النجا منذ 4 دقائق

حصل الفيلم المغربي "المغضوب عليهم" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان "وهران" السينمائي الدولي، والذي اختتمت فعالياته مؤخرًا بالجزائر، وكان الفيلم حصل أيضًا على جائزة أفضل فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الماضي، وأهدى "بصري" الجائزة للشعب المصري والرئيس الراحل جمال عبدالناصر والفريق سعد الشاذلي في لفتة منه لدور في الأمة العربية.

ورغم أن الفيلم أثار الكثير من الجدل، وخاصة أن اسمه مستوحى من آية قرآنية وبعض المتشددين اعتبروه مسيئاً للإسلاميين لأنه يصوّرهم كأشخاص لا يقبلون الحوار فإن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في دور العرض المغربية ومرورًا ببعض المهرجانات العربية والأوروبية الكبرى، ويتناول الفيلم قصة فنانين مسرحيين هواة تختطفهم جماعة إسلامية وتحتجزهم في قرية لأن هذه الجماعة ترى الفن رذيلة يجب محاربتها.

مخرج الفيلم محسن بصري، أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حصول الفيلم على جوائز من المهرجانات العربية يؤكد أن الشعوب العربية لديها يقظة كبيرة وتريد أن تحارب التطرف، وكل صناع السينما العرب عندما يلتقون في المهرجانات يدركون جيدًا أننا أمة واحدة، وإن كانت السياسة لا تستطيع توحيدنا، يستطيع الفن والسينما ذلك بكل قوة لأن الفن هو القوة الناعمة والأكثر تأثيرًا، لذلك أتمنى أن يتعاون السينمائيون العرب مخرجين أو ممثلين أو صناع سينما معًا سواء من المغرب أو تونس أو مصر لتقديم أفلام سينمائية جيدة.

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