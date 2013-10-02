القطامي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق وعلاج لمشكلة الخفافيش في روضة الحنان

في استجابة سريعة لما نشرته (البيان ) امس بخصوص وجود اسراب من الخفافيش في روضة الحنان بعجمان ووجه معالي حميد القطامي ، وزير التربية والتعليم ، بتشكيل لجنة تحقيق وعلاج لمشكلة ظهور طائر (الخفاش) بكثرة في روضة الحنان بعجمان.

في ذات الإطار زارت صباح اليوم لجنة من وزارة الاشغال العامة مقر الروضة للوقوف علي حالة الاسقف وبدء العمل في معالجة قضية وجود خفافيش في اسقف الروضة.

وافادت الاستاذة مريم محمد الزرعوني مديرة روضة الحنان في عجمان بان هنالك استجابة سريعة حدثت فور نشر الموضوع في صحيفة (البيان ) موكدة بان هذا الامر ادخل البهجة والفرحة في نفوس المعلمات والعاملين في المدرسة لحل قضية الخفافيش التي ارقتهم منذ العام الماضي واشارت الي قيام لجنة من وزارة الاشغال العامة بزيارة الروضة صباح امس للوقوف علي حالة الفصول ومباشرة العمل الخاص بإيجاد حلول سريعة وعمل اللازم في مكافحة الخفافيش واصلاح الاسقف.

واكدت بان اللجنة سوف تباشر العمل عصر امس كما ان العمل في الوقت الحالي لا يتطلب غياب الاطفال الا اذا رات اللجنة بعدم وجود الاطفال سيتم اغلاق بعض الصفوف التي بحاجة الي عمل واصلاح.