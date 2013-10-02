أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

القطامي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق وعلاج لمشكلة الخفافيش في روضة الحنان

Google+ Print
القطامي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق وعلاج لمشكلة الخفافيش في روضة الحنان القطامي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق وعلاج لمشكلة الخفافيش في روضة الحنان

في استجابة سريعة لما نشرته (البيان ) امس بخصوص وجود اسراب من الخفافيش في روضة الحنان بعجمان ووجه معالي حميد القطامي ، وزير التربية والتعليم ، بتشكيل لجنة تحقيق وعلاج لمشكلة ظهور طائر (الخفاش) بكثرة في روضة الحنان بعجمان.

في ذات الإطار زارت صباح اليوم لجنة من وزارة الاشغال العامة مقر الروضة للوقوف علي حالة الاسقف وبدء العمل في معالجة قضية وجود خفافيش في اسقف الروضة.

وافادت الاستاذة مريم محمد الزرعوني مديرة روضة الحنان في عجمان بان هنالك استجابة سريعة حدثت فور نشر الموضوع في صحيفة (البيان ) موكدة بان هذا الامر ادخل البهجة والفرحة في نفوس المعلمات والعاملين في المدرسة لحل قضية الخفافيش التي ارقتهم منذ العام الماضي واشارت الي قيام لجنة من وزارة الاشغال العامة بزيارة الروضة صباح امس للوقوف علي حالة الفصول ومباشرة العمل الخاص بإيجاد حلول سريعة وعمل اللازم في مكافحة الخفافيش واصلاح الاسقف.

واكدت بان اللجنة سوف تباشر العمل عصر امس كما ان العمل في الوقت الحالي لا يتطلب غياب الاطفال الا اذا رات اللجنة بعدم وجود الاطفال سيتم اغلاق بعض الصفوف التي بحاجة الي عمل واصلاح.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية