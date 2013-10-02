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مباشر بالفيديو – مصر 1-0 أوغندا، هدوء بعد هدف عيد

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مباشر بالفيديو – مصر 1-0 أوغندا، هدوء بعد هدف عيد مباشر بالفيديو – مصر 1-0 أوغندا، هدوء بعد هدف عيد

يخوض بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مواجهة أوغندا بتشكيلة تشهد العديد من التغييرات عن تلك التي لعب بها المواجهة الأولى.

ويواجه الفراعنة نظيرهم الأوغندي للمرة الثانية في ثلاثة أيام، وكانت المواجهة الأولى التي أقيمت يوم الأثنين قد انتهت بفوز مصر 2-0.

- الدقيقة 29، يقابل عيد عبد الملك عرضية حازم إمام من الجانب الأيمن، برأسه داخل الشباك (شاهد الهدف).

- في نصف ساعة، أصيب حمودي ومحمود علاء، وشارك بدلا منهما عمر جابر ومحمد إبراهيم.

وجاء تشكيل مصر كالتالي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع:حازم إمام – أوكا – تاحا – محمود علاء – عبد الشافي.

الوسط: أحمد عيد عبد الملك - عمرو السولية – حسني عبد ربه.

الهجوم: أحمد حمودي – تمساح.

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فيديو اليوم السابع

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