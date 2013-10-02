شيخ الأزهر يطالب بضرورة العمل على حل مشاكل جميع الوعاظ

طالب فضيلة الإمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر بضرورة العمل علي حل مشاكل جميع الوعاظ على مستوي الجمهورية وتفعيل دورهم

الدعوي حتي يقوموا بأداء رسالتهم على اكمل وجه.

> وقال الدكتور عباس شومان وكيل الازهر -خلال اجتماع عقده نائبا عن فضيلة الإمام الاكبر مع رؤساء مناطق الوعظ وعدد من الوعاظ -” إن رسالة الأزهر الشريف الأساسية هي الحفاظ علي الدعوة الاسلامية من خلال المنهج الوسطي فالأزهر حامي الدعوة الوسطية في العالم.

واستعرض المشاكل التي تواجه الوعاظ وتعرقل مسيرة العمل، واعدا إياهم بحلها سواء فيما يتعلق ببدلات الانتقال أو الإقامات أو توفير سيارات لتنقلهم بين المناطق المختلفة بشكل سهل ومريح، مشيرا إلى أن الأزهر يسعى خلال المرحلة الحالية إلى إنشاء لجنة فتوى مركزية بالمشيخة تتبعها إدارات فرعية في مختلف المحافظات والمدن تتصل الكترونيا بشكل هرمي بالإدارة المركزية.

وشدد شومان على ضرورة تدريب الوعاظ الذي يتولون أمور الإفتاء في تلك المراكز بشكل جيد يتناسب مع العصر ومتغيرات السريعة المتلاحقة، لافتا إلى التعاون في هذا الأمر مع وزارة الاوقاف ودار الافتاء المصرية، وكذلك وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية والمواد الدينية.

من جهته ، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر مؤمن متولي إن الأزهر لا يدخر جهدا في سبيل توفير كل متطلبات الوعاظ التي تعينهم على أداء رسالتهم التي يحتاجها الأزهر بشدة في تلك الفترة، مشيرا إلى أن البدلات المالية تم تحريكها مؤخرا بمعدلات مناسبة للظروف المالية، كما تم إقرار مكافأة الامتحانات للوعاظ .

أ ش أ