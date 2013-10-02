بالأرقام – ماذا فعل شالكه لإيقاف خطورة صلاح؟

لم يجد فريق شالكه في مواجهته لبازل بدوري أبطال أوروبا طريقة لإيقاف محمد صلاح جناح بطل سويسرا سوى استخدام العنف مع الدولي المصري.

ونجح شالكه في الحفاظ على نظافة شباكه أمام هجوم بازل الذي يدعمه صلاح، وظفر بفوز صعب في سويسرا بهدف سجله جوليان دراكسلر خلال مباريات المجموعة الخامسة.

وكانت التعليمات واضحة لمدافعي شالكة بالتعامل مع صلاح وإيقاف الهجمات المرتدة التي يقودها، وبات الدولي المصري أكثر لاعبي الفريقين حصولا على أخطاء.

واستخدم مدافعوا شالكه العنف مع صلاح الذي حصل على خمسة أخطاء ولم يرتكب أي خطأ تجاه المنافس طوال المباراة، وتسبب اللاعب الأعسر في حصول دينيس أوجو ظهير الفريق الألماني على بطاقة صفراء وكاد يُطرد في واحدة أخرى.

واعتمد شالكه على إيقاف صلاح مبكرا من مناطق أمامية بعيدة عن مرمى هيلدبراند حتى لا يشكل خطورة بانطلاقاته المعهودة.

وتوضح الصورة التالية الأماكن التي حصل فيها صلاح على أخطاء من لاعبي شالكه