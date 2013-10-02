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العاملون بالقناة الأولى يطالبون عصام الأمير بإقالة "سيد الأهل"

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العاملون بالقناة الأولى يطالبون عصام الأمير بإقالة "سيد الأهل" العاملون بالقناة الأولى يطالبون عصام الأمير بإقالة "سيد الأهل"

كتب : انتصار حسني منذ 42 دقيقة

قرر عدد كبير من العاملين بالقناة الأولى في "ماسبيرو" تقديم شكوى إلى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ضد علي سيد الأهل رئيس القناة.

ويطالب العاملون باستبعاد سيد الأهل أو إقالته من منصبه، بسبب ولائه الشديد لتنظيم الإخوان المسلمين، ولأنه أصبح يعرقل العمل داخل القناة، ويصر على استضافة عدد من الشخصيات السياسية المتعاطفة مع الإخوان لمناقشة قضيتهم والتحدث بأفكارهم، والمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين من التنظيم، بحسب قولهم.

وأكدت الشكوى أن رئيس القناة الأولى كان من أكثر رؤساء القنوات المقربين لصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الإخواني، وأنه كان قبل ثورة 30 يونيو يرفض استضافة ضيوف من القوى الوطنية الرافضة لأخونة الدولة، بالإضافة إلى خلافاته الدائمة مع فريق عمل برنامج "كشف حساب"، الذي كان يعتمد على استضافة وزراء حكومة قنديل، وكان يرفض أن يحتوي "إسكريبت" الحلقة على أسئلة تهاجم الوزراء أو تسبب لهم إحراجا على الهواء.

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