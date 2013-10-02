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أكبر الدور تتألق في اليوم الثامن من عروض باريس

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أكبر الدور تتألق في اليوم الثامن من عروض باريس أكبر الدور تتألق في اليوم الثامن من عروض باريس

شانيل، فالنتينو، ألكسندر ماكيين... أيّ هذه العروض تفوز بأجمل عرض وتنتزع الإعجاب في اليوم ما قبل الأخير من أسبوع تنافست فيه مائة دار للموضة.
جاء عرض "شانيل"Chanel ملوّناً بألوان ربيعيّة، متميّزاً بقصّات غير معقدة، وبفساتين صيفيّة زيِّنت بالرسومات والدانتيل، مع لمسة من قماش التويد الذي صنعت منه المعاطف الصيفيّة واللؤلؤ الذي طرّزت به بعض فستاتين الكوكتيل ذات اللون الأسود. أمّا "فالنتينو" Valentino فجعل من امرأة هذا الصيف ملكة، إذ ألبسها أجمل الفساتين المطرّزة بالألوان الدافئة والخيوط الذهبية، ووضع على رأسها تاجاً.
تميّز العرض بفساتين طويلة، غطّت جسم المرأة حتّى أخمص قدميها، استوحاها كلٌّ من "ماريا غرازيا شيوري" Maria Grazia Chiuri و"بياربولو بوكيولي" Pierpolo picciolli مصمما دار "فالنتينو" من أوبرا روما.
أمّا امرأة "ألكسندر ماكويين" Alexander McQueen فهي امرأة محاربة، ظهرت بأزياء مستوحاة من دروع المحاربين القدامى، ووضعت على رأسها خوذة حديديّة ذهبيّة اللون. وقد استوحت "سارة بورتون" Sarah Burton هذه المجموعة من أعمال الرسّام "موندريون" Mondrian، ومن حقبة العشرينات التي برزت من خلال الريش التي زيّنت به بعض أزياء هذا العرض.

 

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