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"الكاكا" تساعد على الوقاية من السرطان

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"الكاكا" تساعد على الوقاية من السرطان "الكاكا" تساعد على الوقاية من السرطان

من المعروف أن الفاكهة لها العديد من الفوائد الغذائية للإنسان، ومن بينها فاكهة "الكاكا، يوضح الدكتور مجدى بدران، استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، إلى أن هناك 8 فوائد غذائية لفاكهة الكاكا وهى:
> 1. رفع المناعة
> 2. تنقية الجسم من السموم
> 3. برامج فقدان الوزن
> 4. الحفاظ على صحة العين
> 5. رفع كفاءة الجهاز الهضمى لغناها بالألياف
> 6. الوقاية من السرطانات
> 7. خفض الضارة
> 8. هام لسلامة الغدة الدرقية

كما يشير بدران إلى أنها تعمل على الحفاظ على الشباب وتأخير الشيخوخة، ويمكن تناولها طازجة أو مطهوة كمربى، أو توضع كتجميل الحلوى، وفى بعض السلاطات وكعصير أو فى شكلها جافة.

ولتعزيز الاستفادة من الكاكا يفضل عدم تناولها نيئة ويتم وضعها فى كيس من الورق البنى مع تفاحة أو موزة، فالتفاح والموز ينتج غاز الإثيلين الذى يسرع عملية النضج مع استخدم الأكياس الورقية الفضفاضة غير المحكمة الغلق، لأن الأكياس البلاستيكية تحتجز الرطوبة والهواء مما يفسد الكاكا، ويجب تخزينها فى الثلاجة بعيدا عن غيرها من الثمار مع تناولها فى غضون ثلاثة أيام، ولحمايتها من التلف، يجب الاحتفاظ ببقايا الورق الأخضر، على فوهتها لحين الاستخدام.
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