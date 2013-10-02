الأمير فيصل بن بندر يرأس إجتماع المحافظين اليوم

سلمان الضباح (بريدة)

يزور الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم محافظة المذنب للالتقاء بالأهالي ورؤساء المراكز التابعة لها وتلمس احتياجات المواطنين في المحافظة، ويترأس سموه الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لسموه بمحافظي المحافظات بالمنطقة وبحضور وكلاء إمارة المنطقة والمديرين العامين وبعض مديري الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة.وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان أنه سيناقش في هذا الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في كل ما يتعلق بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومستوى سير عمل الأجهزة الحكومية.وأشار الحميدان إلى أن سمو أمير المنطقة سيترأس في نفس اليوم اجتماع المجلس المحلي والمجلس البلدي لمحافظة المذنب لمتابعة سير المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ بالمحافظة والاطلاع على المشاريع المتأخرة والمتعثرة.ومن جهة أخرى، يشهد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم اللقاء العلمي الأول لمختبر سلامة الأغذية بمدينة بريدة للتوعية الصحية الغذائية والذي تنظمه أمانة منطقة القصيم في مركز الملك خالد الحضاري في بريدة بشراكة مع شركة أسمنت القصيم شريك المسؤولية الاجتماعية. ويتناول اللقاء العلمي عددا من أوراق العمل حول جوانب صحة الغذاء وما يتعلق بمتبقيات المبيدات على الخضروات والفواكه وعدد من المواضيع الأخرى، ويشارك في اللقاء مجموعة من المتحدثين من جامعة القصيم ومستشفى الملك فيصل التخصصي وأمانة القصيم. وتنطلق أول أوراق العمل صباح اليوم، ويستمر البرنامج حتى الساعة الثانية والنصف، يتخلل ذلك فترات نقاش مفتوحة ويختتم بما تم التوصل إليه من توصيات. كما يصاحب اللقاء برنامج توعوي يهدف إلى توعية عموم المواطنين بأهمية الغذاء الصحي والذي يقدمه مختبر سلامة الغذاء في صالة الخضار الصحية بمدينة بريدة بعد عمليات التحليل والفحص من الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية، كما يتخلل البرنامج التوعوي زيارات للمدارس وإقامة محاضرات علمية بالإضافة إلى معارض توعوية في الأسواق الكبرى بالمدينة.