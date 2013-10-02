إطلاق موقع المحاضرات إلكترونياً في «أسنان جامعة العلوم»

أطلقت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ممثلة في كلية طب الأسنان أمس تقنية حديثة أكاديميا تتيح للطالب فرصة متابعة المحاضرات الدراسية عبر الموقع الإلكتروني للكلية الذي دشنه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور يوسف العيسى في مكتبه بالرياض أمس.ويتيح الموقع الجديد لكلية طب الأسنان للطالب الاطلاع على المحاضرات الدراسية مسجلة في أي وقت احتاج إليها، سواء عبر أجهزة الكمبيوتر المختلفة أو الهواتف الذكية، في خطوة تهدف من خلالها الجامعة إلى منح الطالب فرصة المراجعة المستمرة للمحاضرات والدروس العلمية.من جهته، أكد الدكتور يوسف العيسى أهمية الموقع الإلكتروني، واصفا إياه بالواجهة الرئيسية لأي مؤسسة أكاديمية، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على الموقع الجديد.وبين العيسى أن إطلاق الموقع الحديث لكلية طب الأسنان يفتح باب المنافسة مع شقيقاتها الكليات الأخرى في الجامعة والذي يعود مردودة إيجابيا في خدمة الطالب أولا ثم المؤسسة الأكاديمية.من جانبه، أوضح الدكتور منصور الرجيعي أن ما يميز الموقع عن غيره بأنه مبني لخدمة طلاب كلية طب الأسنان وأعضاء هيئة تدريسها بالإضافة إلى المجتمع السعودي عبر ما يتيحه من خدمات، كما تمت الاستفادة بأفضل ما تقدمه مواقع كليات الأسنان بجامعة ميرلاند وبالتيمور ونيويورك وغيرها وتوظيفها بشكل يناسب موقع الكلية من أجل تقديم محتوى يستفيد منه جميع زوار الموقع.وأشار الرجيعي خلال شرحه عن الموقع إلى أن الموقع يحتوي على شريط إخباري يحوي آخر أخبار الجامعة، بالإضافة إلى أخبار الكلية كما أنه سيحتوي على الأخبار التي تهم الشارع السعودي في الجانب التوعوي لصحة الفم.وأبان الرجيعي أن الرؤية المستقبلية للموقع ستركز على تقديم أفضل الوسائل التعليمية لطلاب كلية طب الأسنان، حيث سيتم نقل المحاضرات الدراسية عن بعد وربطها بنظام الـ«بلاكبورد» الطلابي ليشاهدها الطالب في وقته المخصص للمراجعة كما تتيح المتابعة عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية، كما سيوفر الموقع بثاً للعمليات الجراحية للأسنان في المؤتمرات، إضافة إلى محاضرات تعليمية أو تثقيفية مصورة يستفيد منها الطالب والزائر لموقع كلية الطب الأسنان.وفي نهاية حديثه قدم الدكتور منصور الرجيعي شكره وتقديره لعميد كلية طب الأسنان الدكتور علي الأحيدب على ما قدمه من دعم للموقع.عقب ذلك، قدم الدكتور علي الأحيدب عميد كلية طب الأسنان، هدية تكريمية للدكتور يوسف العيسى تقديرا لجهوده في إنجاح المؤتمر الدولي الرابع لطب الأسنان.يذكر أن جامعة العلوم الصحية قد طبقت مؤخرا الاختبارات النهائية لطلابها وطالباتها بطريقة إلكترونية بالتنسيق والتعاون مع إدارة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالجامعة، حيث أجريت عمليات رصد الدرجات والتصحيح بشكل آلي عن طريق الحاسب بهدف إلغاء محاولات التحيز والغش والاحتيال إن وجدت.وأكد آنذاك الدكتور علي الأحيدب عميد كلية طب الأسنان بجامعة العلوم الصحية، أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم ويعزز اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وضبط مصداقية النتائج، كما يعتبر دعامة أساسية في بناء مجتمع طلابي واثق في أدوات التقييم واستحقاقه الأكاديمي في الكلية التي ينتمي إليها. وتم إعلان نتائج الاختبارات الطلابية النهائية مباشرة، كما تم إجراء تقييم وتحليل ودراسة نتائج الأختبارات النهائيه ومدى تأثيرها على سير العملية التعليمية، والتوضيح والإشارة إلى النواحي الإيجابية والسلبية المتعلقة بالمنهج التعليمي.من جهة أخرى، تجول وكيل الجامعة للشؤون التعليمية في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الرابع لطب الأسنان المقام حاليا في مقر جامعة العلوم الصحية بالرياض، واطلع على التقنيات الحديثة في مجال طب الأسنان.

شبكةعيونالإخبارية

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