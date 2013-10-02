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4 منح دراسية في كرسي حوار الحضارات بجامعة الإمام

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 مريم الصغير (الرياض)

أعلنت الأمانة العامة لبرنامج كراسي البحث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تقديم كرسي حوار الحضارات المقام بالتعاون بين الجامعة وجامعة السوربون، باريس1، بانتيون، بتمويل من المهندس عبدالله بن أحمد بقشان 4 منح للمعيدين والمحاضرين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات ، المتخصصين أو المهتمين بحوار الحضارات لزيارة مقر الكرسي في جامعة السوربون خلال العام المالي الحالي 2013م.وأوضح وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس مجلس كراسي البحث المشرف على الأمانة العامة للبرنامج الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر، أن الزيارات الطلابية ستتضمن مشاركة الطلاب السعوديين في عدد من الفعاليات العلمية والثقافية ذات العلاقة باهتمام الكرسي لمدة 5 أيام خلال شهري محرم وصفر 1435هـ، نوفمبر وديسمبر 2013م، مبينا أنه يمكن للراغبين في الترشح التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال مدة أقصاها يوم الأربعاء 4 ذو الحجة 1434هـ، علما أن قيمة المنحة تبلغ 2500 يورو.

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