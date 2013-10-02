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برقيات تهنئة من وزير الداخلية لـ"منصور والببلاوي والسيسي" في ذكرى انتصار أكتوبر

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برقيات تهنئة من وزير الداخلية لـ"منصور والببلاوي والسيسي" في ذكرى انتصار أكتوبر برقيات تهنئة من وزير الداخلية لـ"منصور والببلاوي والسيسي" في ذكرى انتصار أكتوبر

كتب : محمد سيف الأربعاء 02-10-2013 15:37

بعث اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية ببرقيات تهنئة لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصار السادس من أكتوبر.

وقال الوزير في البرقية التي أرسلها إلى رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصار السادس من أكتوبر أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني وخالص التمنيات بداوم التوفيق.. إن ملحمة نصر أكتوبر العظيم ستبقى شعلة مضيئة ونورًا من الثقة والإرادة وشاهدة على عظمة وقواتها المسلحة التي أبداً ما تقدم كل غال ونفيس فداءً لرفعة وطننا العزيز، وفقكم الله يا سيادة الرئيس وحفظ مصرنا الغالية ورعى شعبنا العظيم.. إنه نعم المولى ونعم النصير".

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