استحداث مادة جديدة للهوية الثقافية المصرية بـ"مقومات الخمسين"

كتب : محمد يوسف منذ 58 دقيقة

وافقت لجنة مقومات الخمسين، في اجتماعها اليوم، على استحداث فرع ثالث للمقومات الثقافية بباب المقومات الأساسية، والذي كان طرحه محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، وطالب فيه بأن تكون الهوية "مصرية عربية إسلامية".

وقال خالد يوسف، عضو اللجنة، إن اللجنة وافقت بأغلبية على أن يكون الفرع مادة واحدة، ونصها "تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية المتعددة".

يأتي ذلك في الوقت الذى طالب فيه الدكتور محمد سلماوي، بأن يتضمن الفصل ثلاث مواد، تنص على أن تكون الهوية الثقافية المصرية عربية إسلامية وأن يتضمن روافد الثقافة المصرية طوال تاريخه.