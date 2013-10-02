وزير التعليم والبابا تواضروس يتفقدان القرية الكونية بأكتوبر

كتب : توفيق شعبان منذ 20 دقيقة

تفقد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والبابا تواضروس، بطريرك الكرازة المرقصية، صباح اليوم، القرية الكونية كوزموس بالسادس من أكتوبر.

بدأت الزيارة بالقبة السماوية والسينما المستديرة وهي قاعة دائرية لعرض الأفلام المجسمة الحديثة، وكذلك الأفلام المنتجة من معامل مدرسة المتفوقين إلى جانب تحقيق القبة السماوية الأغراض العلمية والدراسات الفلكية من خلال منظومة كونية حديثة لرؤية الكواكب والنجوم المختلفة وتحركاتها في الفضاء الخارجي .

وانتقل الوزير والبابا إلى مبنى المشاهدة وهو أعلى قمم القرية، والذي يتكون من 4 طوابق ومصمم على شكل حلزوني ينتهي إلى قمة المبنى لمشاهدة القرية عن طريق تليسكوبات مكبرة.