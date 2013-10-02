القبض على الشيخ حسام جبر الداعية بقناة الناس قبل سفره إلى قطر

كتب : حسن حسين منذ 52 دقيقة

ألقت سلطات مطار القاهرة القبض على الشيخ حسام فوزي جبر، أحد كبار مؤيدي جماعة الإخوان، والداعية بقناة الناس، قبل سفره إلى قطر، تنفيذا لقرار من إحدى الجهات الأمنية لتورطه في التحريض على أعمال عنف.

صرحت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى الدوحة تقدم الشيخ حسام فوزي جبر مفتاح للسفر على الطائرة وبوضع بياناته على كمبيوتر الجوازات تبين وجود اسمه على قوائم المنع من السفر مع الضبط والإحضار، تنفيذا لقرار من إحدى الجهات الأمنية لتورطه في عمليات العنف التي شهدتها مصر خاصة شمال سيناء وتم القبض عليه وتسليمه للجهة الأمنية التي طلبته.