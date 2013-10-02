المخرج خالد بهجت يعقد جلسات عمل مع ناصر عبدالحفيظ للعودة للمسرح بـ"المهرج والبنات"

كتب : الوطن الأربعاء 02-10-2013 14:23

يعقد المخرج خالد بهجت جلسات عمل مع الفنان الشاب ناصر عبدالحفيظ، مؤسس فرقة 20 يناير؛ استعدادا للعمل المسرحي "المهرج والبنات" والذي يجمع أعضاء الفرقة ضمن نشاطها الفنى الجديد

كان المخرج خالد بهجت، تابع نشاط الفرقة في أكثر من عمل مسرحي، وأبدى إعجابه بالمواهب الشابة المحبة للفن، ما دفعه نحو العودة للإخراج المسرحي من جديد بعد أن قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المتميزة على الشاشة الفضية، طوال السنوات الماضية خاصة وأن الفنان الشاب ناصر عبد الحفيظ، سبق واختاره بهجت للعمل معه في مسلسل "الوتر المشدود " فكانت بداية العمل والتعارف الفني بينهما.

يذكر أن خالد بهجت، هو أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وعرض له مؤخرًا مسلسل "إكرام ميت".