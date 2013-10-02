جنات لـ"الوطن": أدعم الجيش.. ويشرفني اختياري لإحياء احتفالات 6 أكتوبر

كتب : نجلاء ابوالنجا الأربعاء 02-10-2013 15:19

أكدت المطربة المغربية جنات، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها سعيدة جدًا باختيارها للمشاركة في احتفالات السادس من أكتوبر والتي تقيمها القوات المسلحة يوم الأحد المقبل على مسرح الجلاء وسيحضرها عدد من قادة الجيش وعلى رأسهم الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

وأضافت "جنات"، أنها أبلغت - وهي في زيارة للمغرب - أن القوات المسلحة رشحتها للغناء في أوبريت "كلنا بنحب بعض" وهو وسام تضعه على صدرها لأنها تحترم الجيش المصري ودوره العظيم في مصر والوطن العربي بأكمله، كما أنها تدعم موقفه تجاه شعب مصر والذي أبهر العالم وأثبت أن جيش مصر خير أجناد الأرض، وأشارت إلى أنها بصدد تحضير عدة حفلات تحييها خصيصًا من أجل القوات المسلحة وفي المناسبات القومية المقبلة.