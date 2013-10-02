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بالصور| كيم كاردشيان تتألق بفستان أسود خلال أسبوع الموضة في باريس

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بالصور| كيم كاردشيان تتألق بفستان أسود خلال أسبوع الموضة في باريس بالصور| كيم كاردشيان تتألق بفستان أسود خلال أسبوع الموضة في باريس

كتب : مروة مدحت منذ 24 دقيقة

بعد ولادتها لطفلتها الصغيرة منذ ما يقرب من 3 أشهر، عادت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، لتثير الجدل حولها من جديد، وتتصدر عناوين الجرائد منذ وصولها إلى أسبوع الموضة في باريس.

وظهرت كيم اليوم خلال عرض أزياء "the Mademoiselle C Premiere"، كما قام المصورين بالتقاط عدة صور لها برفقة مصمم الأزياء ريكاردو تيسي، مرتدة فستان أسود مفتوح الصدر من تصميم ريكاردو تيسي، وبه فتحات متفرقة عند البطن.

الجدير بالذكر أنها ظهرت منذ يومين في عرض أزياء "جيفنشي"، برفقة صديقها ويست، وكانت ترتدي فستان من تصميم ريكاردو تيسي.

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