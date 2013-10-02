سكرتير محافظة سوهاج يحضر الصلح بين عائلتين بالعسيرات

حضر المهندس علاء ياسين سكرتير عام محافظة سوهاج نائبا عن المحافظ مراسم جلسة الصلح التى تمت بين عائلتى ال عبدالله مسعود وال زقالى بالعسيرات اليوم الأربعاء، بحضور اللواء أكرم توفيق نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب وحسنى محمد عبدالرحيم رئيس مدينة المنشأة، وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وعدد من قيادات الأمن والقيادات الشعبية والتنفيذية وعمد ومشايخ وكبار عائلات العسيرات.

وأشاد المهندس علاء ياسين بجهود مديرية الأمن ولجنة المصالحات فى إتمام هذا الصلح بين الأطراف المتنازعة، مشيرا إلى أهمية حل المنازعات بشكل ودى طبقا لتعليمات الشريعة الإسلامية التى تدعو إلى العفو والصفح عند المقدرة.

يرجع تاريخ الخصومة بين الطرفين إلى أربعة أعوام، حينما تسببت مشادة بين الطرفين فى مقتل أحد أفراد عائلة آل عبدالله مسعود، وأسدل الستار على هذا النزاع بتقديم عائلة زقالى القودة لابن القتيل، وأداء يمين الصلح، وعمت الفرحة الجميع بإتمام هذا الصلح الذى يضمن الأمن والسلام للعائلتين.

وعقب انتهاء مراسم الصلح توجه السكرتير العام يرافقه الدكتور صلاح نائبا عن وكيل وزارة الصحة ورئيس مدينة المنشأة، وعدد من أهالى العسيرات لتفقد مستشفى العسيرات المركزى والوقوف على أهم المشكلات التى تعوق أداء العمل بالمستشفى.

واشتكى الأهالى من نقص الإمكانات المادية والبشرية بالمستشفى وقلة عدد الأطباء والممرضين، كما طالب الأهالى أيضا بضرورة تشغيل قسم الاستقبال طوال اليوم، وتوفير سيارة إسعاف وتزويد المستشفى بثلاجة حفظ الموتى ومشرحة وتجهيز غرفة الأشعة بصورة جيدة وتوفير أفراد أمن وعمال للنظافة.

ووعد السكرتير العام للمحافظة بدراسة هذه الطلبات والعمل على حل هذه المشكلات، مشيرا إلى أن تشغيل قسم الاستقبال وتوفير سيارة إسعاف بالمستشفى سوف يتم تحقيقه فى القريب العاجل.

وتوجه السكرتير العام بعد ذلك لتلبية الدعوة بزيارة الجمعية النسائية لتنمية المجتمع بالعسيرات، حيث استمع سيادته من مديرة الجمعية إلى شرح تفصيلى عن أهداف الجمعية ونشاطها المتمثل فى كفالة اليتيم وتيسير الحج والعمرة، وتوصيل المرافق لمنازل الأيتام والمعاقين، وعمل دورات تدريبية لدراسة الحاسب الألى وتوزيع تبرعات عينية على الفقراء وعقد الندوات الثقافية والسياسية والدينية، وغيرها من الأنشطة الاجتماعية والتنموية.