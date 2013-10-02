زيارة مفاجأة لوكيل وزارة التربية التعليم بالسويس على مدارس المحافظة

قام السعيد شومان، وكيل وزارة التربية التعليم بالسويس، بجولة مفاجئة لمدرسة 25 يناير الابتدائية، حيث تفقد قاعات رياض أطفال والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، وأشاد شومان بجهود إدارة المدرسة، ومنح حمادة الحر مدير المدرسة شهادة تقدير ومكافأة مالية.

وأضاف بيان صادر من المديرية، أن مدير التعليم تفقد مدرسة محمد يوسف الابتدائية، ولاحظ وجود بعض السلبيات، وكلف إدارة المتابعة بمديرية بإشراف عبد الفتاح شحاتة بضرورة علاج السلبيات بالمدرسة، وأكد أيمن فهمى المستشار الإعلامى بالمديرية، أنه ستقوم لجنة بالمديرية بمتابعة علاج السلبيات التى توجد بها المدرسة.

تلقت إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالسويس بلاغًا من مدير مدرسة أحمد عبد الابتدائية بإدارة شمال التعليمية، باكتشاف بعض كراتين اللبان التى تبعث من رائحة غير طبيعة.

فقام السعيد شومان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة شمال التعليمية والمديرية، وإبلاغ الشئون الصحية ومحافظ السويس ومكتب متابعة المحافظة.

وقال أيمن فهمى، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، إنه تم أخذ عينات لثبوت مدى صلاحيته من عدمه وتبين أن كراتين اللبان غير منتهى الصلاحية، مشيرًا أنه جار التحقيق.

تلقت مديرية التربية والتعليم بالسويس بلاغًا من إدارة مدرسة عبد الرحمن عوف بإدارة الجنانين عن وجود مياه صرف صحى داخل المدرسة، وعلى الفور انتقل سلمى الشاعر، مدير إدارة التعليم الابتدائى، ومصطفى فتح، مدير الأمن بالمديرية، ومحمد إبراهيم مدير الإدارة التعليمية بالجنانين.

حيث تبين أن المياه تغطى فناء المدرسة والفصول الدراسية، وتم إخطار رئيس الجنانين وهيئة الصرف الصحى، وتم شفط المياه من المدرسة.

تبين أن بجوار المدرسة محطة صرف صحى، وعند انقطاع التيار الكهرباء ترتد إلى فناء المدرسة والفصول الدراسية.

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