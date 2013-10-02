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تعاون بين الهيئة العامة للبترول والبنك الأهلي لتطوير معامل تكرير أسيوط

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تعاون بين الهيئة العامة للبترول والبنك الأهلي لتطوير معامل تكرير أسيوط تعاون بين الهيئة العامة للبترول والبنك الأهلي لتطوير معامل تكرير أسيوط

كتب : شادي أحمد الأربعاء 02-10-2013 14:15

كشف المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، أن البنك الأهلي قرر المشاركة في تطوير معمل تكرير أسيوط، بما يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للصعيد من البنزين.

وأكد الملا في تصريحات صحفية اليوم، أن استثمارات خطة التطوير تبلغ 450 مليون جنيه، مشيرا إلى أن عددا من البنوك أبدى رغبته في الدخول بعملية التمويل، لقلة المخاطر بقطاع البترول.

وأشار إلى أن الخطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتطوير معامل التكرير تشمل إعادة ضبط الأمن الصناعي والصيانات الدورية، إضافة إلى وحدات تشغيل جديدة، وعلى رأسه اوحدة التكسير بمعمل تكرير أسيوط، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن أولويات الهيئة، لأن تطوير المعمل سيوفر الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين لمحافظات الوجه القبلي والصعيد.

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