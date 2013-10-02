أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الطيب يؤكد لأشتون رفض الأزهر أي تدخل أجنبي لتحجيم إرادة المصريين..كاثرين : لم أصف يوما ما حدث في مصر بالانقلاب

  • 6
Google+ Print
الطيب يؤكد لأشتون رفض الأزهر أي تدخل أجنبي لتحجيم إرادة المصريين..كاثرين : لم أصف يوما ما حدث في مصر بالانقلاب الطيب يؤكد لأشتون رفض الأزهر أي تدخل أجنبي لتحجيم إرادة المصريين..كاثرين : لم أصف يوما ما حدث في مصر بالانقلاب

وجه د. أحمد الطيب شيخ الأزهر أربعة رسائل إلى كاترين آشتون المفوض الأعلى للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوربي أثناء لقاءها اليوم بمقر مشيخة الأزهر في لقاء استمر ما يقرب من الساعة .

ووفقًا لبيان رسمي من مشيخة الأزهر عقب اللقاء فإن أولى رسائل شيخ الأزهر كانت التأكيد على أن الأزهر الشريف مؤسسة دينية تعليمية ثقافية وليست مؤسسة سياسية ولا تعمل بالسياسة وأن موقفه ينطلق من ثوابته الوطنية وقناعاته الثقافية ومن هذا المنطلق كان موقف الأزهر في الثلاثين من يونيو من أجل تجنيب البلاد كارثة محققة أقل ما فيها ما يحدث في سوريا الآن وانحيازه لإرادة الشعب المصري الذي تعود أن يجد الأزهر دائمًا بجانبه بمواقفه الوطنية عبر تاريخه الطويل.

أما الرسالة الثانية فأكد خلالها د. أحمد الطيب على أن الأزهر يرفض أي تدخل أجنبي لتحجيم إرادة الشعوب وأن أي حل للأزمة المصرية يجب أن ينبع من داخل الإرادة الوطنية للشعب المصري وهو قادر على تجاوز الأزمة والوصول إلى حلول نهائية .

وفي الرسالة الثالثة قال شيخ الأزهر خلال اللقاء :” إن موقف الاتحاد الأوربي أو أمريكا من الشعب المصري لموقف يحتاج إلى تصحيح والوقوف مع الحقائق لا مع العواطف التي تنقلها بعض الفضائيات التي اعتمدت على الكثير من الأكاذيب” .

واختتم شيخ الأزهر كلامه برسالة أخيرة أكدت على أن الأزهر يقدر الدور الذي تقوم به السيدة آشتون في إيضاح المواقف التي جعلت من الاتحاد الأوربي يتفهم الواقع المصري بصورة أفضل ولا زال الأزهر ينتظر من الاتحاد الاوربي احترام وتقدير ارادة الشعب المصري.

من جانبها أوضحت أشتون اهتمامها بالاستماع إلى فضيلة الإمام لإدراكها وتقديرها للدور الوطني الذي يقوم به الأزهر وأمامه الأكبر ولما يتمتع به فضيلة الإمام من الحكمة في تعاطي الأمور وقالت إنها متفهمة لإرادة الشعب المصري ولم تصف يومًا ما حدث في بالانقلاب مؤكدةً دعم الاتحاد الأوربي لاستقرار مصر سياسيًا واقتصاديًا وسوف يستمر الدعم الأوربي لمصر في رحلة الديمقراطية والاستقرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله