مقتل وإصابة 14 شخصا إثر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة غربي الموصل

صرح مصدر في شرطة نينوى بأن 14 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت ظهر اليوم الأربعاء عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة حسن كوي وسط قضاء تلعفر غربي الموصل مما أسفر عن متقل شخصين اثنين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر: أن قوة أمنية سارعت الى موقع الحادث وحوطته ،فيما نقلت سيارات الإسعاف المصبين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثتي القتيلين الى دائرة الطب الشرعي.

وكانت نينوى شهدت اليوم مقتل مدني في هجوم مسلح أمام منزله غربي الموصل ،فيما تمكنت قوات الجيش من قتل انتحاري قبل تفجير نفسه على نقطة تفتيش شرقي الموصل.

/أ ش أ/