البابا تواضروس يرافق وزير التعليم في زيارة إلى «القرية الكونية» بـ«6 أكتوبر»

اصطحب الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في جولة بالقرية الكونية «كوزموس» بمدينة 6 أكتوبر الأربعاء.

بدأت الجولة بالقبة السماوية الخاصة بتحقيق الأغراض العلمية والدراسات الفلكية من خلال منظومة كونية حديثة لرؤية الكواكب والنجوم المختلفة وتحركاتها فى الفضاء الخارجى، وكذلك زارا السينما المستديرة، وهي قاعة دائرية لعرض الأفلام المجسمة الحديثة، وكذلك الأفلام المنتجة من معامل مدرسة المتفوقين.

وانتقل الوزير والبابا إلى مبنى المشاهدة وهو أعلى قمم القرية، والذي يتكون من 4 طوابق ومصمم على شكل حلزونى ينتهي إلى قمة المبنى لمشاهدة القرية عن طريق تليسكوبات مكبرة.

كان «أبوالنصر» وجه الدعوة للبابا تواضروس لزيارة القرية أثناء لقائهما الأسبوع الماضى، وأبدى البابا استعدادا كبيرا لقبولها. وقال البابا الأربعاء في تصريح له إنه «سعيد بوجود هذه النماذج الرائعة في مصر».

من جانبه، قال الوزير إن القرية بما تحتويه من مجسمات وملامح تعبر عن مصر بأكملها، وتعد قرية نموذجية علمية ترفيهية وسياحية أيضا، ولفت إلى أنه سيتم استغلال هذه القرية بالصورة التي تستحقها بعد افتتاحها قريبا، والاستفادة بالعائد المادي، الذي سيعود على الوزارة.

وتضم القرية ضمن مكوناتها، «مصر المصغرة»، وهى عبارة عن مجسم مصغر لكل المعالم الموجودة في الحقيقة، وتم تصغيرها بنسبة 8 إلى 1، وتشمل أهم المعالم الأثرية فى مصر كقلعة قايتباى وقلعة صلاح الدين الأيوبى والأهرامات وأبوالهول، والمعابد الفرعونية مثل معبد أبيدوس ودندرة وحتشبسوت وإدفو وفيلة. وتضم أيضا منطقة الدلتا والسد العالى وجبال البحر الأحمر وكثبان وجبال سيناء، كما تضم القرية الكهوف المائية التي تبين حياة الإنسان البدائي في الكهوف وتطور هذه الحياة.

كذلك تضم مدرسة المتفوقين في العلوم والرياضيات للبنين، والتي تعمل بنظام «stem»، ويلتحق بها المتفوقون في الشهادة الإعدادية، وتضم معامل حديثة ومكتبة إلكترونية كبيرة، وكذلك مبنى لاقامة الطلاب المغتربين من المحافظات الأخرى.