«مؤشر الديمقراطية» يرصد 969 حالة احتجاج خلال سبتمبر الماضي

رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي 969 حالة احتجاج خلال شهر سبتمبر من العام الحالي بمتوسط 32 احتجاجًا يوميًا و8 احتجاجات كل 6 ساعات، في مشهد يثبت صحة العديد من الافتراضات الخاصة بطبيعة الصراع السياسي الحالي، والمطالب الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حسب المركز.

وذكر المؤشر في تقرير له، الأربعاء، أن «أول تلك الافتراضات يقول إن جماعة الإخوان المسلمين توظف أغلب جهودها في بناء جبهة معارضة تبدو في ظاهرها ضخمة وواسعة التأثير والانتشار، بحيث تعكس للرأي العام المحلي والدولي رأيًا عامًا منتفضًا كبديل عن كونها جماعة تحتج من أجل العودة للسلطة، أو الحصول على دور فاعل في المستقبل».

وأضاف التقرير: «بينما وفي المقابل تقف مؤسسات الحكم في الدولة مدعومة بتأييد الغالبية العظمى من المواطنين، لكن بين رغبة تلك الدولة في القضاء السريع على جميع نفوذ الإخوان وشركائهم، خاصة المسلحين، وبين التأييد الشعبي العاطفي الشديد تكمن الإشكالية الكبرى، حيث تستخدم الدولة مبدأ القوة في التعامل مع الاحتجاجات الخاصة بالجماعة، في حين يشاطرها تلك القوة الأهالي بالهجوم على تجمعات الإخوان الاحتجاجية، أو الاشتباك معهم بشكل يعطي للجماعة أروع فرصة في أن تظهر بأنها فصيل لا يزال منظمًا وقادرًا على تحريك الشارع المصري».

وأشار التقرير إلى أن «الملاحظة الثانية برزت في تحول الإخوان نحو الاستعانة بالطلاب من جميع مراحل التعليم وأولياء الأمور في بعض الوقت، لتعويض انخفاض القدرة في التنظيم الاحتجاجي، ومحاولة فتح جبهات احتجاجية جديدة، وبمواقع استراتيجية مهمة كالمدارس والجامعات والمعاهد الدينية».

ونوه التقرير بأن الصراع السياسي طغى بقوة على خارطة الاحتجاجات المصرية خلال سبتمبر الماضي، بحيث كانت المطالب السياسية المحرك الأساسي لـ79.4% من احتجاجات الشهر كرد فعل طبيعي لتصدر جماعة الإخوان وأنصارها المشهد الاحتجاجي، كما لفت التقرير إلى أن الشهر الماضي شهد نحو 508 احتجاجات، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، الأمر الذي يمثل مطلبًا يستحيل تنفيذه من قبل النظام الحالي، أو قبوله من جانب الرأي العام، حسب التقرير.

ودعا التقرير قيادات جماعة الإخوان لأن تعي جيدًا أن ما تنتهجه من سياسات استعدائية وأعمال عنف واحتجاج خلال الفترة الحالية ربما يحقق بعض المكاسب في صراعهم السياسي مع الدولة، لكنه يحقق خسائر شاسعة في علاقتهم بالشارع بشكل يعمق هوة الفجوة، التي تتسع بشكل متزايد، حسب التقرير.

وطالب التقرير الدولة بأن تتخذ مزيدًا من الخطوات والإجراءات، من أجل فصل الاشتباكات المتزايدة، وحالات العنف المتصلة بين مؤيدي الدولة، ومؤيدي الإخوان، لأنها مسؤولية الدولة أولًا، التي يجب أن تعمل على تحقيقها بسبل ديمقراطية تتداخل فيها حملات التوعية مع العدالة التشريعية والتنفيذية، عوضًا عن هذه الحلقات المفرغة من الصراع السياسي.