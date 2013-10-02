جامعة مصر الدولية: بدء إنشاء كوبري مشاة للطلاب.. وندرس عودة نجل مرسي

قال الدكتور شبل الكومي، رئيس جامعة مصر الدولية، إن الجامعة بدأت الأعمال التنفيذية لإنشاء كوبري مشاة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن تتحمل الجامعة تكلفة إنشاء الكوبري، والتي تبلغ 8 ملايين جنيه، وذلك لتجنيب طلاب الجامعة وزائريها عبور الطريق السريع لمنع تكرار حوادث الوفاة أو الإصابات التي تكررت الأعوام الماضية، والتي تسببت في عدة احتجاجات لطلاب الجامعة، فيما أكد المتحدث باسم الجامعة، أن إدارة الجامعة تدرس عودة نجل مرسي للدراسة بالجامعة.

وأضاف «الكومي» في بيان صحفي، أن الجامعة قررت تقديم 25 منحة دراسية للطلاب المتفوقين من طلاب الثانوية العامة، وتخصيص 2 مليون جنيه لصندوق دعم الطلاب المتفوقين في جامعات شمال الدلتا والصعيد.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال الجندي، المتحدث الرسمى للجامعة، أن الجامعة اتخذت تدابير أمنية مشددة لتأمين الحرم الجامعي والمنطقة المحيطة به، مستخدمة في ذلك الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفرقعات والمعادن والأجسام الصلبة، خاصة في ظل الاضطرابات التي تقع في العديد من الجامعات المصرية، والتي عانت منها الجامعة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، على حد وصفه.

يذكر أن العديد من الاشتباكات وقعت بين طلاب جامعة مصر الدولية وأمن الجامعة عقب اعتصام الطلاب للمطالبة بإنشاء كوبرى مشاة بعد وفاة زميلتهم في حاث سير أمام الجامعة.

وأضاف «الجندي» خلال مؤتمر «التحديات التي تواجه الجامعات المصرية»، والتي نظمته جامعة مصر الدولية بأحد فنادق القاهرة، أن مجلس شؤون التعليم والطلاب وإدارة الجامعة يناقشون الطلب المقدم من نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، والخاص بعودته للجامعة بعد سحب أوراقه، بشكل دقيق وفى إطار علمي وتربوي ولا يوجد أي ضغط سياسي أو تدخل في شؤون الجامعة سواء لقبوله أو رفضه، ولكن يتم دراسته كأي طالب عادي وفقا لسعة الكلية وطاقتها الاستيعابية وجارى البت بالطلب في أقرب وقت.

من جانبه، قال الدكتور أحمد فكري، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الجامعة تشجع الطلاب على ممارسة العمل السياسي ولا نستطيع التفرقة بين الطلاب على أساس حزبي أو انتمائه السياسي، ولكن الجامعة تستعد بعدة سيناريوهات لمنع الاشتباكات التي تحدث حاليا في الجامعات الحكومية،على أن تبدأ بالتوعية ضد العنف وتقبل الاختلاف السياسي من الطرف الآخر، وإتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الأنشطة السياسية والتعبير عن رأيهم والتظاهر دون المساس بأمن الطلاب أو الجامعة أو الخروج عن السلمية.