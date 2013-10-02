تعلَّمي المكياج الجريء من صبا مبارك

ماذا تعرفين عن صبا مبارك؟ بالتأكيد أكثر ما يميِّزها عن غيرها من النجمات هو المكياج الجريء والألوان المتدرجة والمتناغمة والنظرة السَّاحرة.

وهنا يبرز السؤال، هل يمكنني تطبيق مكياجي بنفس الطَّريقة؟

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"سيِّدتي نت" يجيبكِ بنعم، فالعين هي مصدر الجمال، وإذا اهتممتِ بها وبجمالها، فبالتأكيد ستظهرين بالمظهر الجذَّاب السَّاحر الذي طالما حلمتي به.

ولتطبِّقي مكياجكِ بالطَّريقة التي تقدِّم لك عيوناً بارزة الملامح كالجريئة، اتبعي هذه الخطوات بعناية:

1- بدايةً، أنتِ تحتاجين إلى شراء علبة كاملة من الظِّلال تحتوي على أكثر من 3 درجات من كل لون.

2- قاعدة الظِّلال: عليكِ أن تضعي القليل من الكونسيلر على جفونكِ لتثبيت الظلال وبعد اختياركِ للون الظِّلال الملائم لملابسكِ ولون بشرتكِ، ابدئي برسم عينيكِ من الأعلى إلى الأسفل، وذلك عن طريقة وضع درجات الظِّل الفاتح تحت الحاجب، والدرجة الغامقة من خارج العين إلى الداخل، مع مراعاة تفتيح لون الظِّل كلَّما اتَّجهت إلى الداخل.

3- الحواجب: للحصول على المكياج الكامل، تعتبر خطوة ضبط الحواجب من أهم خطوات المكياج النَّاجح، فلا تغيِّري من رسمة حاجبيكِ الطبيعيَّة، ولا تغيِّري من لونها بحيث يكون مختلفاً عن لون شعرك، فإذا كان لون حاجبيكِ مختلفاً كثيراً عن لون الشَّعر ستكون منفِّرة، ويفضَّل كذلك ألا ترفِّعي حاجبيكِ؛ لأنَّ ترفيعها يزيد من حجم الأنف ومن عمرك الحقيقيّ.

4- أسفل العين: لإخفاء الهالات السوداء تحت عينيكِ، قومي بوضع القليل من الكونسيلر الأفتح من لون بشرتكِ بدرجة واحدة، ثم ضعي بودرة بنفس لون البودرة المستخدمة على كافَّة أجزاء البشرة مع الابتعاد عن وضع اللون الأبيض تحت العين؛ لأنَّه قد يتحوَّل إلى الأزرق، وبالتَّالي يزيد من ظهور الهالات السوداء.

فيما يلي :