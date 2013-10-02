حضّري شعركِ لأشهر الشِّتاء الجافَّة

مع بداية أشهر الشِّتاء الجافَّة، قد تشعرين بأنَّ شعرك أصبح بدون بريق أو حيويَّة، وهذا أمر صحيح، فبرودة الجو قد تتسبب بضعف الشَّعر وتقصُّفه المستمر؛ بسبب ضعف نشاط الغدد الدهنيَّة المنتشرة في فروة الرأس.

وتتباين درجات الحرارة في أيام الشِّتاء، حيث يبدأ اليوم ببرودة شديدة في الفترة الصباحية، ثمّ ترتفع الحرارة بسبب أشعَّة الشَّمس الحارقة في الدُّول العربيَّة، لينتهي النهار ببرودة ملحوظة، في الفترة المسائية؛ الأمر الذي قد يؤذي الشَّعر ويتسبّب بزيادة جفافه.

وحتى تستعدِّي أنتِ وشعركِ لهذه الأيام، "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ بعضاً من الخطوات السَّريعة في ما يلي:

1. تجنَّبي أشعَّة الشَّمس المباشرة وقت الظهيرة؛ فبالرُّغم من أنَّ أشهر الشِّتاء تتميَّز بالبرودة، إلا أنَّ أشعة الشَّمس قد تكون مؤذية للشَّعر وقت الظَّهيرة، وكذلك الغبار والأتربة وتغيُّر الجو المفاجئ، وكلها عوامل تؤثِّر في شعرك.

2. لا تكثري من غسل شعرك، بل اكتفي بمرَّة واحدة كلّ أسبوع. وإذا كان شعركِ جافاً بالفطرة، استبدلي الشَّامبو الخاصّ بك بشامبو الأطفال، وتأكَّدي من أنَّ استخدامه سيفي بالغرض.

3. احرصي على تناول الفواكه والخضر والأسماك الغنيَّة بالفيتامينات، فالأطعمة الصحيَّة في غاية الأهميَّة لصحَّة وتغذية شعرك.

4. لا تغيِّري لون شعرك خلال فترات متقاربة، فاستخدام صبغة الشَّعر الكيميائيَّة على الشَّعر بكثرة سيضعف الشَّعر، وسيؤدِّي إلى تقصُّفه. ولكن إن كنتِ من محبَّات التغيير المستمر، يمكنكِ تلوين شعرك مرَّة سنوياً، عبر استخدام الحناء الطبيعية، بدلاً من صبغات الشَّعر الكيميائية.

5. احرصي على عمل حمامات زيوت لتنعيم شعرك وتغذيته، خصوصاً حمامات زيت جوز الهند، وزيت الجرجير، وزيت الخروع، خلال فترات متقاربة، نظراً إلى تميَّز هذه الزيوت بخاصيَّة النَّفاذ إلى جذور الشَّعر