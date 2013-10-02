حزب بارزانى يفوز بأكبر عدد من مقاعد برلمان إقليم كردستان العراق

فاز حزب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزانى بأكبر عدد من مقاعد برلمان الإقليم مقارنة بالأحزاب الأخرى، فيما حلت حركة التغيير "غوران" ثانية متفوقة على حزب الرئيس جلال طالبانى، حسبما أعلنت مفوضية الانتخابات الأربعاء.

وقال سربت مصطفى، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، خلال مؤتمر صحفى فى أربيل إن "الحزب الديمقراطى الكردستانى حصل على 38 مقعدا فيما حصلت قائمة التغيير على 24 مقعدًا، والاتحاد الوطنى الكردستانى على 18 مقعدا" من مجموع مقاعد برلمان الإقليم البالغة 111 مقعدا.

وانحصر التنافس خلال الانتخابات التى جرت فى 21 سبتمبر بين الحزب الديمقراطى الكردستانى الذى يتزعمه بارزانى، وقائمة التغيير الذى يرأسها نشيروان مصطفى وحزب الاتحاد الوطنى الكردستانى، والذى يتزعمه طالبانى المتواجد فى ألمانيا منذ نهاية العام الماضى للعلاج من جلطة دماغية.

وحصل الحزب الديمقراطى على نحو 744 ألف صوت خلال الانتخابات التى بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 73 بالمئة، حيث اقترع فيها أكثر من مليون و976 ألف ناخب من بين نحو 2,8 مليون شخص يحق لهم الاقتراع.

وهذه المرة الأولى التى يجد فيها حزب طالبانى (80 عاما) نفسه فى المركز الثالث فى الإقليم الذى يتمتع بحكم ذاتى، خلف حركة "غوران" التى كان ينتمى بعض أعضائها فى السابق إلى حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى.

وأشار مصطفى إلى حصول الاتحاد الإسلامى على عشرة مقاعد والجماعة الإسلامية على ستة، فيما حصل كل من الحركة الإسلامية والاشتراكى الكردستانى وحزب الحرية وائتلاف الاتجاه على مقعد لكل منهم.

كما أعلن رئيس المفوضية عن توزيع 11 مقعدا على الأقليات بواقع خمسة مقاعد للتركمان وخمسة للمسيحيين ومقعد للأرمن. وإلى جانب ممثلى الحزب الكردية فى برلمان الإقليم، يشغل أكراد آخرون 57 مقعدا من أصل 325 فى البرلمان العراقى.