"صور" اللبنانية تحيى ذكرى عبد الناصر وتعلق صوره بالميادين

أحيت جمعية نادى الوحدة والقوى الناصرية فى مدينة صور بجنوب لبنان الذكرى السنوية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بالمدينة.

وتزينت المدينة بصور للرئيس الراحل عبد الناصر وشعارات من خطاباته وصور لرئيس التنظيم الشعبى الناصرى الراحل فى مدينة صيدا مصطفى سعد.

وألقى رئيس نادى الوحدة سعد الله شميسانى، كلمة اعتبر فيها أن الزعيم الخالد عبد الناصر كان زعيما للأمة العربية، قائلا "ما أحوجنا إلى حضوره اليوم فى ظل ما تشهده الساحة العربية من تفتت واندحار".

وأكد ثوابت ونهج القائد الراحل عبد الناصر الذى أرسى قواعد الممانعة ضد العدو الصهيونى ورفض الاستسلام.