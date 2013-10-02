مقتل أربعة جنود فى هجوم للقاعدة على نقطة تفتيش فى جنوب اليمن

هاجم مسلحون ينتمون إلى تنظيم القاعدة فجر الأربعاء نقطة تفتيش عسكرية فى منطقة ميفع على الحدود بين محافظتى حضرموت وشبوة فى جنوب اليمن، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة آخرين، بحسبما أفاد مصدر امنى لوكالة فرانس برس.

وذكر المصدر، أن "مسلحين من القاعدة أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على نقطة تفتيش للجيش فى ميفعة مما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة عدد آخر".

الى ذلك، ما زال عدد من عناصر القاعدة محاصرين اليوم الأربعاء فى مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا، عاصمة حضرموت، فى جنوب اليمن.

وكان الجيش تمكن مساء الاثنين من استعادة السيطرة جزئيا على المبنى بعد أن سيطر عليه مسلحو التنظيم المتطرف عدة ساعات فى إعقاب هجوم استخدموا فيه سيارة مفخخة، بحسبما أفاد مصدر عسكرى.

ويتحصن المسلحون حتى الآن فى الطابق الثالث من المبنى فيما تستمر وساطة قبلية لإقناع مسلحى القاعدة بالانسحاب، وكان المسلحون يحتجزون عددا غير محدد من الرهائن.

واستفاد تنظيم القاعدة من ضعف السلطة المركزية فى اليمن فى 2011 بسبب حركة الاحتجاج الشعبى ضد الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح لتعزيز نفوذه وخصوصا فى جنوب وشرق البلاد.

وقد نجح الجيش فى يونيو 2012 فى طرد القاعدة من معاقلها الرئيسية فى محافظتى ابين وشبوة الجنوبيتين، إلا أن المسلحين المتطرفين تحصنوا فى أماكن جبلية أو صحراوية نائية، بما فى ذلك فى محافظة حضرموت الشاسعة.

وما زال التنظيم المتطرف ينفذ هجمات متفرقة تستهدف خصوصا الضباط فى قوات الأمن والجيش فى اليمن.