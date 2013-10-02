أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

مركز "ابن خلدون" يقدم توصيات لجنة الشباب الموازية إلى "الخمسين"

Google+ Print
مركز "ابن خلدون" يقدم توصيات لجنة الشباب الموازية إلى "الخمسين" مركز "ابن خلدون" يقدم توصيات لجنة الشباب الموازية إلى "الخمسين"
داليا زيادة: اللجنة استحدثت مادتين في باب الأحكام العامة والانتقالية

كتب : محمود حسونة منذ 54 دقيقة

قالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، إنها ستعرض توصيات اللجنة الشبابية الموازية لتعديل الدستور بالمركز، على المشاركين بجلسة الاستماع بمجلس الشورى لمناقشة الدستور التي حضرتها أمس.

وأضافت زيادة أن فكرة اللجنة الشبابية لإعداد الدستور جاءت تعويضا لقصور لجنة الخمسين، مؤكدة أنه لم يكن هناك تمثيل حقيقي للشباب، مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلها المركز شبابية خالصة، تتكون من شباب ينتمون لتيارات سياسية وحزبية مختلفة.

ولفتت إلى أن توصيات اللجنة الموازية لوضع الدستور استغرقت شهرا لإعدادها، مضيفة أن اللجنة استحدثت مادتين في باب الأحكام العامة والانتقالية؛ الأولى هي إلغاء المادة 232 من دستور 2012 المعطل الخاصة بالعزل السياسي، مع النص على "إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، على أن تكون لها الاختصاص دون غيرها في الفصل في أحقية الممارسة السياسية لكل من ينتمي إلى النظامين السابقين"، فيما تنص المادة الثانية على "ضرورة تخصيص للمرأة والأقباط والشباب دون سن الخامسة والثلاثين، حصة برلمانية (كوتة) في الانتخابات البرلمانية لمدة دورتين متتاليتين، بحيث تكون 10% للمرأة ومثلها للأقباط والشباب كلا على حدة".

وأوضحت داليا زيادة أن هناك تعديل على المادة 72 من باب سيادة القانون الخاص بالمحاكمات العسكرية، نص على أنه "لا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الخاصة والاستثنائية محظورة، ولا يُحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية، باستثناء حالة الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية فقط".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة