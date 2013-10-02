"الوطن" تنشر مواد البيئة في الدستور بعد الانتهاء من صياغتها

يلتزم كل من ألحق أضرارا بالبيئة بإصلاح ما أفسده.. تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين منذ 12 دقيقة

تنشر "الوطن" نصوص المواد الثلاث بالفصل المستحدث الخاص بالمقومات الطبيعية للحياة في الدستور، وهو نتاج اللجنة المصغرة التي شكلتها لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس الأول لصياغة المواد.

مادة: "لكل شخص الحق في بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع مواثيق البيئة الدولية، وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة وعدم الإضرار بها واستدامة الموارد الطبيعية، بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة".

مادة: "الحفاظ على البيئة واجب وطني، والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من ألحق أضرارا بالبيئة بإصلاح ما أفسده، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

مادة: "تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة".