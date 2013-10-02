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المتحدث باسم "الخمسين": ناقشنا اقتراحا بإنشاء هيئة عليا لتنظيم الإعلام

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المتحدث باسم "الخمسين": ناقشنا اقتراحا بإنشاء هيئة عليا لتنظيم الإعلام المتحدث باسم "الخمسين": ناقشنا اقتراحا بإنشاء هيئة عليا لتنظيم الإعلام
محمد سلماوي: رفضنا مقترحا بإخضاع المؤسسسات الصحفية الخاصة لرقابة "المركزي للمحاسبات"

كتب : هبة أمين منذ 8 دقائق

قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة نظام الحكم ناقشت اليوم نظاما مقترحا لإدارة الصحافة وإنشاء هيئة عليا لتنظيم الإعلام، تكون مستقلة لها شخصية اعتبارية، وتقوم على تنظيم العمل وحماية حرية التعبير والمؤسسات الصحفية والمواقع الإعلامية من الممارسات الاحتكارية.

ولفت سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، إلى أن اللجنة وافقت أيضا على إنشاء المجلس الوطني لإدارة الإعلام والصحافة المملوكة للدولة، الذي سيعمل على الأمور الإدارية وكيفية إدارة الصحف والمحطات الإعلامية، مؤكدا أن الهيئة العليا لن تشرف على هذين المجلسين، وسيكون لكل منهما عمله المختلف، ومهمتهما المسائل الإدارية داخل إطار الصحافة المملوكة للدولة.

وأضاف أنه كان هناك اقتراح بإخضاع المؤسسات الصحفية المستقلة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم العدول عن ذلك، لافتا إلى أن اللجنة تعكف على وضع ضوابط لمصادر التمويل وغير ذلك، بحيث لا تخضع لرقابة المركزي للمحاسبات أسوة بالمؤسسات المملوكة للدولة.

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