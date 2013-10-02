أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: مقاومة إحساسنا بالجوع قد يحقق لنا نوعا من الإشباع

Google+ Print
دراسة: مقاومة إحساسنا بالجوع قد يحقق لنا نوعا من الإشباع دراسة: مقاومة إحساسنا بالجوع قد يحقق لنا نوعا من الإشباع

كثيرا ما تتخوف الفتيات والنساء اللاتى يعملن على خفض وزنهن عبر نهج نظام الحمية الغذائية من ارتفاع وزنهن مرة أخرى، وقد يصبن نتيجة ذلك بمرض فقدان الشهية العصبى، الذى قد يساهم فى الاكتئاب والانتحار وبالتالى إلى الموت.

تقول الدكتورة كاترين إمبيروفيتش من مستشفى جامعة بون كما جاء بموقع " Deutsche Welle" إذا كنت تريد أن تعبر عن الأمر باستخدام قوالب نمطية فيمكننا أن نقول إن الفتيات والنساء المصابات بفقدان الشهية هن من الطبقات المتعلمة تعليما عاليا
> وله أولوية كبيرة داخل أسرهن و قد يصل إلى درجة الإكراه.

تعالج كبيرة الأطباء ومديرة قسم الصحة النفسية بمستشفى جامعة بون المريضات اللواتى يعشن صراعات عائلية، ومشاكل مرحلة المراهقة أو المشاكل الجنسية، بما فى ذلك الاعتداء الجنسي. وتشكل مثل هذه المشكلات خلفية للاضطرابات النفسية المرتبطة بالشره.

وهذا الخطر يهدد أيضا الفتيان والرجال على نحو متزايد ويعرف هذا المرض باسم عقدة أدونيس أو Biggerexieأو الهوس بالعضلات.

أضيف أنه مع مرور الوقت تنشأ لدى المصابات اضطرابات نفسية بشأن شكل أجسامهن، وعلى الرغم من أن بعضن يظهرن وكأنهن هيكل عظمى متحرك، إلا أنهن يعتبرن أنفسهن بدينات جدا، ولأن الجسم يعانى بشكل دائم من عملية خفض الوزن والنقصان، فإنه يفقد أى كل إحساس بالجوع والشبع، كما يفقد القدرة على التمييز بين الشعور بالجوع أو الغضب أو الحزن أو السرور أو التعب.

أشارت كاترين إلى إن الجوع والشبع هما من الاحتياجات الأساسية يمكننا أن نقوم بتوظيفها فى حياتنا، كما إن مقاومة إحساسنا بالجوع قد يحقق لنا نوعا من الإشباع، ورغم ذلك ليس هناك أبحاث عن كيفية عمل الحماية الذاتية الطبيعية فيما يتعلق بهذه النقطة. فالأشخاص الأصحاء ينظرون إلى نقص الوزن على أنه يشكل خطرا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365