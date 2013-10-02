تخلصى من النحافة بتناول الوجبات كاملة مع الامتناع عن السهر

تعانى الكثير من الفتيات والسيدات من النحافة، من أجل ذلك يقدم دكتور تامر بهنسى ماجستير العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية بعض الإرشادات الواجب إتباعها لزيادة الوزن، والتخلص من النحافة، ومنها تناول المواد الكربوهيدراتية كالأرز، الخبز، البطاطس، المكرونة، المربى باختلاف أنواعها، بجانب المواد البروتينية كاللحوم والأسماك، فهى تعتبر مصادر للوقود والطاقة التى يحتاجها الجسم من أجل الحركة والنشاط، فيحولها الجسم إلى سعرات حرارية ثم على هيئة دهون فيزداد الوزن ويُقضى على النحافة، وتساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تقوية العضلات وتجعل زيادة الوزن تتركز فى العضلات، كما أن الرياضة تفتح الشهية على الأكل وتقلل من تأثير الضغوط النفسية التى تنقص الوزن، مع الابتعاد عن العوامل التى تثير القلق والعصبية والتوتر، حتى لا يفقد الجسم ما تم تخزينه، الابتعاد عن شرب السجائر والكحوليات بجانب الابتعاد عن السهر، أو المجهود البدنى الزائد غير المُجدى مع القيام بالأعمال الهامة والضرورية فقط.

ويفضل تناول الطعام فى مواعيد منتظمة قدر المستطاع مع تناول كميات من الطعام على أيام متفاوتة بعدم الضغط على المعدة، وعدم التسرع فى مضغ، علاوة على الحرص فى تناول الفاكهة والخضروات بشكل مستمر، بجانب تناول ملعقة عسل أبيض بحبة البركة كل صباح وأخيرا يجب المشى ببطء من أجل تنشيط الدورة الدموية وإخراج السموم من الجسم.

ويحذر بهنسى فى نهاية حديثه من شرب الماء قبل أو أثناء الطعام لأنها تضعف الأنزيمات الهاضمة مما يعوق عملية الهضم، مشيرا إلى أن الاعتقاد السائد شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن خاطىء، حيث يضر ذلك بالجهاز الهضمى، وينصح بتناول الوجبات الغذائية كاملة ومتوازنة باحتوائها على جميع العناصر الغذائية.

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